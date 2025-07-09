نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس البرازيلي يدين إعلان ترامب فرض رسوم جمركية إضافية ضد دول "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إدانته لتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية ضد الدول الأعضاء في "بريكس" أو تلك التي تبدي دعما لسياسات المجموعة.

وقال الرئيس البرازيلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بثته الحكومة البرازيلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن لا نقبل أي انتقادات تُوجَّه إلى قمة مجموعة بريكس، ونرفض تماما ما ألمح إليه أمس رئيس الولايات المتحدة بشأن إمكانية فرض رسوم على التكتل".

وشدد الرئيس البرازيلي على أن مجموعة "بريكس" تجمع دولا تسعى إلى السلام والتنمية وتقليص أوجه عدم المساواة، مضيفا: "نحن لا نريد الحروب، ولا نريد المواجهة. نريد أن تتمكن بلداننا من تحقيق التنمية والتطور".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم تجارية إضافية بنسبة 10% على الدول التي تُبدي دعما لسياسات مجموعة دول "بريكس" معتبرا أنها سياسات معادية للولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في كلمته خلال الجلسة العامة لقمة مجموعة "بريكس" التي عقدت في البرازيل مؤخرا، أن عملية تغيير النظام الاقتصادي العالمي تستمر في اكتساب الزخم، مشددا على أن مجموعة "بريكس" تواصل تعزيز حضورها العالمي، كما أن تأثير المجموعة ومكانتها يزدادان عاما بعد عام.

وأضاف الزعيم الروسي: "نرى جميعا أن العالم يشهد تغييرات جذرية، حيث أصبح النظام أحادي القطب للعلاقات الدولية الذي كان يخدم مصالح ما يسمى بـ'المليار الذهبي' شيئا من الماضي