نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلق على النزاع بين السلطة والكنيسة في أرمينيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعربت الأمم المتحدة عن أملها في تسوية النزاع بين حكومة أرمينيا والكنيسة الرسولية الأرمنية في إطار الإجراءات القانونية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، أن مكتب الأمين العام على دراية بالوضع في أرمينيا.

وقال: "نأمل في تسوية الوضع في إطار الإجراءات القانونية اللازمة".

يذكر أن التوترات بين السلطات والكنيسة في أرمينيا توترت في الفترة الأخيرة على خلفية اتهامات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان لعدد من رجال الدين بالتدخل في السياسة والتحريض على إسقاط النظام الدستوري.

واعتقلت السلطات الأرمنية عددا من رجال الدين المعارضين لحكومة باشينيان، وكذلك رجل الأعمال المؤيد لهم صامويل كارابتيان