العالم اليوم - السودان.. معارك ضاربة في كردفان وخسائر في صفوف الجيش

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 11:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع مقتل 350 من عناصر الجيش السوداني في معارك ضاربة جرت الثلاثاء قرب مدينة الأبيض كبرى مدن إقليم كردفان بغرب البلاد.

وتتزايد حدة القتال في إقليم كردفان ثاني أكبر أقاليم البلاد وسط محاولات من الجيش لاستعادة مناطق استراتيجية سيطرت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا وتشكل جسرا مهما للإمدادات والتحكم في الطرق المؤدية لإقليم دارفور.

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، تتركز المعارك في إقليم كردفان الذي يربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 90 في المئة من مناطقه.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تمكنت من استعادة منطقة كازقيل جنوب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، مشيرة إلى خسائر فادحة في صفوف قوات الجيش.

وأوضح البيان: "تمكنت قوات الدعم السريع من استلام 45 عربة قتالية بكامل عتادها، بالإضافة إلى طائرات مسيرة وأسلحة مختلفة وكميات من الذخائر".

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم.