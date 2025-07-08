العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 09:24 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن اللقاء المرتقب قد ينعقد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

القناة الـ24 الإسرائيلية أفادت بأن اللقاء المتوقع عقده في البيت الأبيض ستوقع خلاله اتفاقية أمنية بين نتنياهو والشرع برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشددت مصادر القناة على أن هذه الخطوة ستكون الأولى نحو اتفاقية سلام وتطبيع بين الجانبين.

من جهته، كشف موقع "إسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن مبعوثا من ترامب توجه إلى العاصمة دمشق بهدف استكمال الاتفاق بين إسرائيل وسوريا خلال أيام بضمانة أميركية.

وأشار الموقع إلى أن ترامب يقايض نتنياهو باتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل الموافقة على اتفاق في غزة ينهي الحرب.

وفي مايو الماضي، قال الشرع إن بلاده أجرت محادثات غير مباشرة مع إسرائيل، مضيفا أن المفاوضات تجري من خلال وسطاء، من دون أن يحددهم.

"تفاؤل إسرائيلي تجاه سوريا"

في هذا الصدد، قال الباحث بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، الدكتور سمير التقي، إن "ما نشهده من تفاؤل إسرائيلي تجاه سوريا لا يمكن أن يكون بدون أساس".

وأبرز التقي، في حديثه لقناة "دوت الخليج"، أن "الإسرائيليين لا يتفاءلون إلا بالأشياء الملموسة، ويبدو أنهم يحصلون على أشياء ملموسة".

وتابع: "في المقابل، أعتقد أنه ليس من المفيد أن تبقي سوريا على هذا المستوى من الغموض، لأن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول سوريا ومستقبلها وموقعها".

وأردف التقي قائلا: "القضية ليست مجرد قضية أمنية، إنما الأمر يتعلق بإغلاق الصراع السوري-الإسرائيلي على المدى الطويل".