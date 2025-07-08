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أحمد جودة - القاهرة - قطر تعلن التوسع في استثماراتها داخل مصر.. وتؤكد: السوق المصري جاذب ويشهد فرصًا واعدة، في تأكيد جديد على تنامي الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، أعلن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن هناك توجهًا رسميًا في قطر لزيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر، وذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء اللقاء خلال توقف مدبولي في قطر أثناء عودته من اجتماعات قمة بريكس في البرازيل، والتي شارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن: السوق المصري يتمتع بفرص نمو واعدة

أكد رئيس الوزراء القطري أن الاقتصاد المصري يمثل بيئة جاذبة للاستثمار الخليجي، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى السوق المصري كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وأضاف: "نعمل على دراسة توسيع نطاق الاستثمارات القطرية في مصر لتشمل قطاعات جديدة وواعدة، مثل السياحة، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا".

مصر ترحب وتقدم تيسيرات للمستثمرين القطريين

من جانبه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالتوجه القطري، مؤكدًا أن مصر حريصة على تقديم كافة التيسيرات والمزايا للمستثمرين من دولة قطر، وداعيًا الشركات القطرية إلى الاستفادة من الفرص الكبرى المتاحة في السوق المصري.

وأشار مدبولي إلى أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل العربي في المجال الاقتصادي، موضحًا أن مصر ملتزمة بدعم كل جهد استثماري جاد يسهم في تحقيق التنمية.

تعاون سياسي واقتصادي متكامل

إلى جانب الملف الاقتصادي، بحث الجانبان أيضًا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والتنسيق المشترك مع الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتأكيد على دعمه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.