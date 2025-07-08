نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يفرض عقوبات على خمس شركات صينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بفرض عقوبات على خمس شركات صينية.

ونُشر نص المرسوم على موقع مكتب زيلينسكي متضمنا الشركات التالية:

شركة نينغبو بلين ماشينري (NINGBO BLIN Machinery Co) المصنعة والمصدرة لمعدات تشغيل المعادن

شركة شينزين جيندوبانغ تكنولوجي (Shenzhen Jinduobang Technology Co) المتخصصة في إنتاج وبيع الرقائق الإلكترونية

شركة شينزين رويو تكنولوجي (Shenzhen Royo Technology Co) العاملة في مجال تطوير البرمجيات والأجهزة ودمج أنظمة الكمبيوتر

شركة سوتشو إيكود بريسيجن مانوفاكتشرينغ (Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co) المنتجة لقطع غيار المعدات الطبية وصناعات الفضاء والمركبات

شركة سنترال آسيا سيلك رود إنترناشيونال تريد (Central Asia Silk Road International Trade)

تتضمن العقوبات تجميد الأصول في أوكرانيا، وإلغاء التراخيص والزيارات الرسمية، وحظر نقل حقوق الملكية الفكرية، وإنهاء الاتفاقيات التجارية وتبادلاتها الثقافية والتعاون العلمي، فضلا عن سحب جميع الأوسمة الحكومية الأوكرانية