مشاهد جديدة لاستهداف جنود وأليات صهيونية بغزة

مشاهد جديدة لاستهداف جنود وأليات صهيونية بغزةعرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، مشاهداً من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق مدينة غزة.

وتُظهر المشاهد استهداف المجاهدين لجنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التوغل شرق مدينة غزة، وذلك ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود" رداً على المجازر وجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر 2023، عملياتها البطولية ضد العدو الصهيوني، ضمن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة.

