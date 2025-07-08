المنظمة الدولية للهجرة: 450 ألف أفغاني عادوا من إيران

جنيف ـ ا.ف.ب: عاد نحو 450 ألف أفغاني من إيران إلى أفغانستان منذ بداية يونيو، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة أمس، بعدما طلبت طهران من الأشخاص الذين لا يملكون وثائق المغادرة قبل السادس من يوليو. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنَّ 449218 أفغانيًّا عادوا من إيران منذ الأول من يونيو إلى الخامس من يوليو، مضيفًا أنَّ إجمالي العائدين منذ بداية العام بلغ 906326 شخصًا.

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