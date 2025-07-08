وفاة ثلاثة عسكريين أتراك جدد جراء التسمم بغاز الميثان فـي العراق

أنقرة ـ ا.ف.ب: أعلنت تركيا أنَّ ثلاثة عسكريين إضافيين لقوا حتفهم بعدما تسمَّموا بغاز الميثان في عملية بكهوف شمال العراق، ما يرفع حصيلة القتلى في هذه العملية إلى ثمانية. وقالت وزارة الدفاع إنَّ المجموعة كانت تنفذ «عملية بحث واستكشاف في كهف يستخدمه أعضاء» في حزب العمال الكردستاني المصنّف على أنَّه «منظمة إرهابية انفصالية». وأضافت الوزارة على موقعها الإلكتروني أنَّ «ثلاثة آخرين من رفاق السلاح الأبطال، الذين تسمَّموا بغاز الميثان، لقوا حتفهم، ما يرفع عدد الضحايا إلى ثمانية»، من دون أن توضح سبب وجود غاز الميثان في هذه الكهوف الطبيعية. وكانت الوزارة أفادت الأحد بأنَّ العسكريين كانوا يبحثون عن رفات جندي قتله مسلَّحون أكراد في المنطقة في مايو 2022، ولم يعثر على جثته حتى الآن.

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