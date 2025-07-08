بوتين يتمنى للمقبلين على الزواج الحفاظ على القيم العائلية المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل

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أحمد جودة - القاهرة - رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في مهرجان الزفاف الروسي الثاني "روسيا. قلوب متصلة"، متمنيا للأزواج الجدد الحفاظ على مشاعر التفاهم والاحترام المتبادل في الأسرة.

وجاء في نص الرسالة الترحيبية التي وجّهها الرئيس الروسي للمشاركين في المهرجان:

"هذا الحدث المشرق والجميل، والذي يتزامن مع العيد الرائع – يوم الأسرة والحب والإخلاص – يُنظَّم للمرة الثانية، وقد اكتسب شعبية واسعة وأصبحت له تقاليده الخاصة، أهمها مراسم الزفاف المهيبة والمؤثرة. يشارك في المهرجان هذا العام أكثر من 200 ثنائي من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.

أتمنى للعائلات التي ستبدأ مسيرتها الأسرية أن تحافظ دائمًا على المشاعر الصادقة المبنية على التفاهم والاحترام والثقة المتبادلة، وأن تتمسّك بالطبع بالقيم التي ورثناها عن أجدادنا، مثل احترام كبار السن، ورعاية الأطفال، وقدسية الأمومة."

وأكد بوتين أن دعم الأسرة الكبيرة والقوية يُعد أولوية استراتيجية مطلقة، ومسألة تتعلق بمستقبل الشعب الروسي. ولذلك، من المهم للدولة مواصلة بناء استراتيجيات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية فعالة في هذا المجال، وتعزيز التعاون البنّاء بين الهيئات الحكومية على جميع المستويات، وكذلك مع الجمعيات العامة والدينية.

وهنّأ الرئيس الروسي المشاركين في هذا الحدث، متمنيًا لهم السعادة والصحة والرخاء.

تُقام فعاليات مهرجان الزفاف الروسي الثاني هذا العام تحت عنوان "روسيا. قلوب متصلة"، في مركز "روسيا" بالعاصمة موسكو، في الفترة ما بين 8 و10 يوليو الجاري، وتتخللها حفلات زفاف مميزة لمواطنين من مختلف أنحاء البلاد