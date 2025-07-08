الكرملين يحذر: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد الحرب

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أحمد جودة - القاهرة - حذر الكرملين، يوم الثلاثاء، من أن تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب، وذلك في أعقاب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد فيها بدعم عسكري إضافي لكييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في إحاطة إعلامية نقلتها وكالات روسية، إن "تدابير كهذه لا تتماشى مع المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية للنزاع"، مضيفًا أن معرفة نوعية الأسلحة التي سترسلها واشنطن قد تستغرق وقتًا.

اتهامات أوروبية وقلق روسي متصاعد

كما وجه بيسكوف انتقادات حادة إلى الدول الأوروبية، متهمًا إياها بـ "المساهمة الفعالة في استمرار الأعمال العدائية"، من خلال الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا.

يأتي ذلك وسط تحركات غربية لتكثيف الدعم لكييف في مواجهة التصعيد الروسي، الذي يشهد مؤخرًا توسعًا على أكثر من جبهة.

ترامب: أسلحة دفاعية وتعزيز للمجال الجوي

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الإثنين، عن نية بلاده إرسال "أسلحة دفاعية" إضافية لأوكرانيا، مشددًا على أن الهدف هو مساعدة كييف على التصدي للهجمات الروسية المتزايدة.

وأكد ترامب أن هذه الخطوة تأتي "ضمن التزام الولايات المتحدة بحماية الحلفاء"، مع الإشارة إلى أن معظم الدعم سيكون في إطار الدفاع الجوي والبنية التحتية الاستراتيجية.

زيلينسكي: تعزيز الشراكة الدفاعية مع واشنطن

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش مع ترامب، خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة، سبل تعزيز قدرة أوكرانيا على حماية مجالها الجوي، في ظل تصاعد الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي إلى أن المباحثات شملت إنتاجًا مشتركًا للأسلحة، إلى جانب الاستثمار في قطاع الدفاع، ما يعكس توجّهًا نحو تعميق التعاون العسكري بين واشنطن وكييف.