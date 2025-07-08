نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان خان يونس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أوامر إخلاء جديدة لسكان خان يونس، مطالبا سكان الخيام أيضا بإخلائها.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي تتركز أوامر الإحلاء على عدد من البلوكات في المنطقة، وهي 107، 108، 109، 110، 111، 112، إضافة إلى 8801، 8802، و8803.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفه بـ "الأنشطة الإرهابية" في المنطقة، حيث يقوم الجيش بتفعيل قواته البرية وتنفيذ عمليات نيران مكثفة ومباغتة.

ودعا الجيش الإسرائيلي جميع المدنيين المتواجدين في تلك المناطق إلى الإخلاء الفوري غربا حفاظا على سلامتهم، مؤكدا عزمه على بذل كل الجهود لاستعادة المخطوفين وتوسيع نطاق العمليات حتى القضاء الكامل على حركة "حماس".



ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ نحو، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 52 قتيلا و262 إصابة جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة والمتواصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب خطورة الأوضاع الميدانية.

ووفق الإحصائيات المحدثة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57.575 قتيلا و136.879 إصابة، فيما بلغ عدد الضحايا منذ 18 مارس 2025 نحو 7.013 قتيلا و24.838 إصابة