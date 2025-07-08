نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 6 أسرى محررين في قصف إسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستشهد ستة من الأسرى الفلسطينيين المحررين والمُبعدين إلى قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، إثر غارات جوية نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع جنوب ووسط القطاع. ويُعد هؤلاء من الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي جرت بين حركة "حماس" وإسرائيل عام 2011، المعروفة باسم "صفقة شاليط".

تفاصيل الغارات ومواقع الاستهداف

وبحسب مكتب إعلام الأسرى – وهو جهة مقربة من حركة حماس – فإن الغارات استهدفت خيام تأوي الأسرى المحررين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وكذلك الزوايدة وسط قطاع غزة. وأسفرت الضربات عن استشهاد المحررين الستة، إلى جانب سقوط عدد من الضحايا الآخرين جراء القصف المستمر.

أسماء الشهداء

أكد المكتب أن الشهداء الستة هم:

أمجد أبو عرقوب – من الخليل

محمود أبو سرية – من جنين

بلال زراع – من رام الله

رياض عسلية – من القدس

ناجي عبيات – من مبعدي كنيسة المهد في بيت لحم

محمود الدحبور – من نابلس

اتهامات بـ "الاستهداف الممنهج"

وصف مكتب إعلام الأسرى عملية القتل بأنها "جريمة بشعة تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للأسرى المُحررين، لا سيما من كان لهم تاريخ نضالي داخل فصائل المقاومة الفلسطينية".

تصعيد واسع في قطاع غزة

وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة تصعيدية شهدها القطاع منذ فجر اليوم، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 40 غارة جوية استهدفت مناطق عدة، بينها المواصي المزدحمة بالنازحين، ومدينة غزة، ودير البلح، إلى جانب مناطق شرقي القطاع.