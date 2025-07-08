العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف قيادي "بارز" من حماس في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن استهداف قيادي "بارز" من حماس في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:31 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، استهداف قيادي بارز من حركة حماس في لبنان.

وقال الجيش: "قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي إرهابيا رئيسيا من حركة حماس في منطقة طرابلس في لبنان".

وفي هذا السياق، قالت موفدة "دوت الخليج" إلى لبنان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الاستهداف تم بصاروخين موجهين، مشيرة إلى وجود جرحى.

وأضافت أن الاستهدافين الأخيرين في منطقة خلدة ومنطقة طرابلس طالا عناصرا من فيلق القدس وحركة حماس وليس من حزب الله.

وتحدثت تقارير عن سقوط قتيل وجرح 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية بالقرب من طرابلس شمالي لبنان.