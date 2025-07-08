العالم اليوم - بريطانيا تهدد إسرائيل بـ"إجراءات إضافية" إذا استمرت حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر بريطانيا تهدد إسرائيل بـ"إجراءات إضافية" إذا استمرت حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 05:31 مساءً - شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، على أن لندن ستتخذ مزيدا من الإجراءات ضد إسرائيل إذا استمر الوضع على ما هو عليه في غزة.

وقال لامي أمام لجنة برلمانية "يجب أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفا "يجب أن يتم ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

وعندما سُئل عما إذا كان سيتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل إذا استمر الوضع في غزة، أجاب "نعم، نعم، سنفعل".

وتابع: "إذا استمر الوضع الذي لا يحتمل فإن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل".