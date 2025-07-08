ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلالأعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اليوم، ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى نحو 10,800، حتى مطلع شهر يوليو الجاري، دون أن يشمل المحتجزين في معسكراته.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان اليوم، أن هذا المعطى لعدد الأسرى يعتبر الأعلى منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، وذلك استنادا إلى المعطيات التوثيقية المتوفرة لدى المؤسسات.

وفيما يخص عدد الأسيرات، نوهت المؤسسات إلى أن عددهن بلغ حتى تاريخ اليوم 50، بينهن أسيرتان من غزة، فيما بلغ عدد الأطفال حتى تاريخ اليوم أكثر من 450، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية يوليو الجاري (3,629)، وهي النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين".

أما عدد الأسرى المصنفين "كمقاتلين غير شرعيين" فقد بلغ 2,454، علما أن هذا الرقم لا يشمل جميع أسرى غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ويعد هذا الرقم الأعلى منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

ولايزال الاحتلال يواصل تصعيده المستمر على كافة الأراضي المحتلة، سواء في الضفة أو غزة والقدس، مرتكبا فظائع وانتهاكات وتجاوزات أقرت عدة هيئات أممية ودولية بأنها تتطلب معاقبة مرتكبيها، ومحاكمتهم أمام محكمة العدل الدولية.