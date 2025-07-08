العالم اليوم - الشرطة الإسبانية تحدد سبب حادث وفاة ديوغو جوتا

انتم الان تتابعون خبر الشرطة الإسبانية تحدد سبب حادث وفاة ديوغو جوتا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:26 مساءً - وجدت النتائج الأولية للتحقيق في حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول لكرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي في إسبانيا، إلى "سرعة زائدة"، وفقا لما أفادت الشرطة الإسبانية.

وحسب الشرطة، فإن تقرير الخبراء ما يزال "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة.

وأضافت: "لكن جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به".

ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 25-26 يونيو.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورغيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا.

وذكرت تقارير أن مركبتهما انحرفت على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة حينها إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وهزت وفاة المهاجم جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.