العالم اليوم - حريق سنترال رمسيس في مصر.. أول بيان للنيابة العامة

انتم الان تتابعون خبر حريق سنترال رمسيس في مصر.. أول بيان للنيابة العامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:26 مساءً - أعلنت النيابة النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، بدء إجراءات التحقيق فى حريق سنترال رمسيس وسط العاصمة القاهرة.

وقالت النيابة في بيان لها: "تلقينا إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، على الفور، انتقل المحامي العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، يرافقه فريق من أعضاء النيابة العامة، لإجراء المعاينة لموقع الحادث من الخارج، حيث تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من أحد عشر طابقا، وبالمبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من ستة طوابق".

وأضاف: "كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة العامة إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث، لسماع أقوال من أمكن سؤالهم من المصابين، والبالغ عددهم حتى الآن واحدًا وعشرين مصابا".

وتابعت: "قد ناظرت النيابة العامة جثامين أربعة متوفين، وندبت مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري عليهم، لبيان أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وسحب عينات الحمض النووي منهم".

واختتمت البيان بالقول: "هذا، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى أسباب اندلاع الحريق، والوقوف على مدى توافر إجراءات السلامة والصحة المهنية، ومدى مراعاة اشتراطات الحماية المدنية والحريق، وستُعاود النيابة العامة معاينة موقع الحريق من الداخل فور انتهاء قوات الحماية المدنية من أعمال الإطفاء والتبريد".

سنترال رمسيس