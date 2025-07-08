العالم اليوم - مبيعات السيارات في الصين تنمو بـ 19% في يونيو

انتم الان تتابعون خبر مبيعات السيارات في الصين تنمو بـ 19% في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:26 مساءً - سجلت مبيعات السيارات في الصين في يونيو ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، لكن تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى عن تراجع الطلب أثارت مخاوف بشأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

ونمت المبيعات 18.6 بالمئة في يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 بالمئة في مايو.

وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية الثلاثاء أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 بالمئة إلى 11.1 مليون سيارة.

وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 بالمئة من إجمالي المبيعات، في يونيو 29.7 بالمئة على أساس سنوي، ارتفاعا من 28.2 بالمئة في مايو.

لكن نمو مبيعات شركة بي.واي.دي الصينية العملاقة في تصنيع السيارات الكهربائية شهد تباطؤا، إذ سجل 11 بالمئة مقارنة مع نمو 14.1 بالمئة في مايو.

وسجلت لي أوتو انخفاضا في المبيعات بلغ 24.1 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بارتفاع 16.7 بالمئة في مايو.

ولي أوتو وبي.واي.دي هما الشركتان الوحيدتان المدرجتان في سوق السيارات الكهربائية الصينية اللتين حققتا أرباحا للعام بأكمله.

ورفعت جيلي أوتو هدف مبيعاتها 11 بالمئة لعام 2025 إلى ثلاثة ملايين وحدة، لكن نمو مبيعاتها تراجع إلى 42 بالمئة من 46 بالمئة في مايو.

وفي تحذير للقطاع من اشتداد حدة المنافسة، دعت جهات تنظيمية صينية شركات صناعة السيارات إلى وقف حرب الأسعار المتزايدة، والتي تسلط الضوء على المخاوف حيال الإفراط في الطاقة الإنتاجية وسط ضعف الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأميركية.