نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة: عملية بيت حانون ضربة موجعة لجيش الاحتلال الهزيل ومعركة الاستنزاف مستمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أن عملية بيت حانون التي نفذها مقاتلو المقاومة الفلسطينية تُعد ضربة جديدة لهيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي وصفه بـ "الهزيل"، مشيرًا إلى أن المعركة المفتوحة التي يخوضها مجاهدو القسام على امتداد قطاع غزة مستمرة وتُلحق خسائر يومية في صفوف العدو.

وقال أبو عبيدة في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، إن العملية المركبة في بيت حانون جاءت في ميدان اعتقد الاحتلال أنه آمن تمامًا بعد أن دمر كل ما فيه، مضيفًا: "لئن نجح العدو مؤخرًا في تخليص جنوده من الجحيم بأعجوبة؛ فلربما يفشل في ذلك لاحقًا ليصبح في قبضتنا أسرى إضافيين".

خسائر إسرائيلية جسيمة في كمين بيت حانون

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفرت العملية عن مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين في كمين مركّب نفذته فصائل المقاومة شمال قطاع غزة، فيما لا يزال جندي آخر في عداد المفقودين.

وأفادت التقارير بأن العملية بدأت بتفجير عبوة ناسفة أولى استهدفت دبابة إسرائيلية، تلتها عبوة ثانية استهدفت قوة إنقاذ وصلت إلى الموقع، ثم عبوة ثالثة ورابعة استهدفت قوى دعم إضافية، أعقبها إطلاق نار كثيف باستخدام الأسلحة الخفيفة على جميع القوات الموجودة.

"يهلوم" هدف مباشر للمقاومة ومروحيات الاحتلال تتدخل

استهدفت الهجمات وحدة "يهلوم" الهندسية الإسرائيلية، المختصة بتفخيخ وتفجير منازل الفلسطينيين، والتي كانت تعمل في بيت حانون وقت الكمين. وشهدت المنطقة حالة من الفوضى والانفجارات، حسب سكان مدينة عسقلان الذين أكدوا سماع دوي انفجارات عنيفة.

ودفعت قوات الاحتلال بـمروحيات عسكرية إلى موقع الحادث لإجلاء المصابين، وسط إطلاق نار كثيف، فيما أشارت المصادر العبرية إلى أن بعض الآليات ما تزال مشتعلة، وضابطًا كبيرًا من بين المصابين، وأن الحدث ما زال قيد التطور.

شهر يونيو.. الأكثر دموية في صفوف الجيش الإسرائيلي

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد هجمات المقاومة الفلسطينية على مدار الأسابيع الماضية، إذ أظهرت الإحصاءات أن شهر يونيو الماضي كان الأكثر دموية لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، حيث قُتل خلاله 20 جنديًا وضابطًا، فضلًا عن إصابة عشرات آخرين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، قبل 10 أيام، مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوب القطاع، كما نُفذت ثلاث عمليات مركزة خلال ثلاث ساعات فقط الأسبوع الماضي ضد اللواء 98 في الشجاعية، أسفرت عن مقتل جندي وإصابة 8 آخرين من وحدة "إيغوز" النخبوية، بينهم ثلاثة في حالة حرجة.