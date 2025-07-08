العالم اليوم - في الدوحة.. استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة

انتم الان تتابعون خبر في الدوحة.. استئناف محادثات وقف إطلاق النار في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:24 مساءً - استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، الثلاثاء، في الدوحة بشأن وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر فلسطيني مطلع على سيرها.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بوجود الوسطاء المصريين والقطريين، تتواصل صباح اليوم في الدوحة حول آليات تنفيذ المقترح".

وأضاف أن "لا اختراق حتى الآن" مشيرا إلى أن المفاوضات "تركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات ووقف النار".

ووصف المفاوضات بـ"الصعبة" وتابع أن "حماس جادة في التوصل لاتفاق، والمأمول أن يضغط الجانب الأميركي على إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى (والرهائن)".

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين في قطر، مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد أن سلم الوسطاء مقترحا جديدا للطرفين يستند، بحسب مصادر مطلعة، إلى مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.