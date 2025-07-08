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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏هيئة بحرية بريطانية، تعرض سفينة لأضرار إثر هجوم صاروخي غربي الحديدة باليمن.

وفي وقت سابق، استهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.