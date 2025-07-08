نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: ترامب قد يلتقي نتنياهو مجددا هذا الأسبوع "إذا لزم الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددًا هذا الأسبوع "إذا لزم الأمر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.