العالم اليوم - قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي متواصل على غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى فلسطينيون بقصف إسرائيلي متواصل على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:26 صباحاً - قُتل 12 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون، منذ فجر الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بأن من بين القتلى 5 جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بمدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أن "مواطنين قتلوا وآخرين أصيبوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو حلو الشرقية التي تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع"، لافتة إلى "مقتل مواطنً إثر قصف جوي إسرائيلي في مدينة دير البلح".

كما كشفت عن مقتل 6 مواطنين في غزة وجنوبي القطاع.