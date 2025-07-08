العالم اليوم - نشاط عسكري إسرائيلي مكثف في شمال غزة.. وكمين في بيت حانون

انتم الان تتابعون خبر نشاط عسكري إسرائيلي مكثف في شمال غزة.. وكمين في بيت حانون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:24 صباحاً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بأن شمال قطاع غزة يشهد نشاطا عسكريا مكثفا، حيث تقوم مروحيات الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة.

وجاء الحديث عن هذا النشاط العسكري بالتزامن مع إبلاغ بلدية سديروت السكان بانقطاعات جزئية في خطوط الكهرباء المحلية.

وذكر مراسل "دوت الخليج" أن مروحيات إسرائيلية هبطت في بيت حانون لإجلاء جنود وقعوا في كمين استخدمت فيه عبوات ناسفة وقذائف مضادة للدروع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي جباليا وبيت حانون عقب وقوع الهجوم ضد الجيش الإسرائيلي.

وقام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير الإثنين بجولة تفقدية وتقييم للوضع في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث التقى بالجنود والقادة هناك.

وقال زامير للجنود إن "كل المسارات تؤدي إلى مكان واحد. كل الخيارات التي نقدمها لها هدف واحد، ألا وهو إعادة الرهائن".

وأضاف: "نحن مصممون على تحقيق الأهداف التي حددناها، وهي إعادة الرهائن وهزيمة حماس وإعادة الأمن لمجتمعاتنا".

وتابع: "أنتم تخلقون فرصا جديدة نناقشها على المستوى السياسي، لنقدم كل الخيارات".

وجاء تصريح زامير فيما يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعرب عن رغبته في التوصل قريبا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما يجري وفد إسرائيلي محادثات في قطر بشأن الوضع في قطاع غزة، وإيجاد تسوية لملف الرهائن الذين احتجزتهم حماس بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.