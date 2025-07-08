العالم اليوم - مسؤول مصري يكشف طبيعة وعدد الإصابات في حريق "سنترال رمسيس"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول مصري يكشف طبيعة وعدد الإصابات في حريق "سنترال رمسيس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:24 صباحاً - قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية لرويترز إن 22 شخصا على الأقل أصيبوا جرّاء حريق نشب الإثنين في مبنى سنترال رمسيس الحيوي بوسط القاهرة.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار قوله إن معظم الإصابات ناجمة عن استنشاق الدخان.

ووفقما نقلت وسائل إعلام مصرية عن عبد الغفار فإن هناك إصابات بحروق سطحية من الدرجة الأولى، وجميع الحالات مستقرة حتى الآن.

وأشار عبد الغفار حسبما ذكر موقع صحيفة "الوطن" المصرية، إلى أن الفرق الطبية تجري تقييما شاملا للحالات المصابة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لا توجد وفيات، وأن فرق الدفاع المدني تواصل تمشيط موقع الحادث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وفي وقت سابق من الإثنين، قالت الوزارة في بيان إن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث.

ونشرت الوزارة أرقاما بديلة لخدمات الإسعاف في مختلف المحافظات في حال عدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخط الساخن الرئيسي.

وذكر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان أن الحريق "أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات"، وذكر في بيان لاحق أنه "تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد اللازمة".

وأضاف أن الخدمات ستعود خلال الساعات القليلة القادمة، بعد قطع التيار الكهربائي عن المبنى بأكمله كإجراء احترازي.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلا عن مصدر أمني قوله بأن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة".

ولفت المصدر إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يرجح أن يكون ناجما عن ماس كهربائي" فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وكانت محافظة القاهرة قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقيا بلاغا يفيد بنشوب الحريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس المكون من 10 طوابق".