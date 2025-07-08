نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين وترامب يجريان محادثة هاتفية حاليا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يجريان حاليا اتصالا هاتفيا.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس" الروسية: "المكالمة لا تزال جارية".

وسبق أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد أجريا محادثة هاتفية أواسط يونيو الماضي، وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بعد المكالمة أن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت 50 دقيقة وناقشا من بين أمور أخرى الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس ترامب خلال اتصاله مع الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وفي 20 يونيو الماضي، أعلن بيسكوف على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن موسكو تواصل اتصالاتها عبر قنوات متعددة مع واشنطن