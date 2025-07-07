نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية تقدم احتجاجا للسويد إثر الهجوم بمسيرة على البعثة التجارية في ستوكهولم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجا شديد اللهجة إلى القائم بأعمال سفارة السويد في روسيا على خلفية هجوم بمسيرة على البعثة التجارية الروسية في ستوكهولم.

وجاء في بيان الخارجية: "في 7 يوليو، تم استدعاء القائم بأعمال مملكة السويد في روسيا سودربيرغ، إلى وزارة الخارجية الروسية".

وأضاف: "قدمت الوزارة احتجاجا شديد اللهجة إلى الجانب السويدي على خلفية هجوم آخر شنته طائرة مسيّرة مجهولة الهوية على البعثة التجارية الروسية في ستوكهولم ليلة 5 يوليو، حيث أُسقطت خلاله حاوية طلاء على أراضي البعثة الدبلوماسية الروسية".

وذكرت الوزارة أن وزارة الخارجية الروسية طالبت السلطات السويدية بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ودعت ستوكهولم إلى تحديد هوية الجناة.

وأفادت السفارة الروسية في ستوكهولم سابقا بأن حوادث مماثلة مستمرة منذ أكثر من عام.

وطالبت السفارة الروسية السلطات المحلية في السويد بإجراء تحقيق شامل في هجمات الطائرات المُسيّرة على السفارة والبعثة التجارية الروسية