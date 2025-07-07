بزشكيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن هناك مشكلة ثقة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى وجود مشكلة تتعلق بالثقة بين الجانبين.

وأكد الرئيس الإيراني خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "لا نرى أي مشكلة في استئناف المحادثات"، لكنه أضاف: "هناك تحفظ بشأن استئناف المفاوضات".

وتساءل بزشكيان: "كيف لنا أن نثق مرة أخرى بالولايات المتحدة؟ سنعود إلى طاولة المفاوضات، وكيف سنتأكد تماما من أن النظام الإسرائيلي لن يحصل على إذن بمهاجمتنا مرة أخرى أثناء المفاوضات؟".

وشدد الرئيس الإيراني أيضا على أن تصرفات إسرائيل تسببت في "أزمة يجب تجاوزها"، وقال: "كما قلت، هناك أزمة علينا تجاوزها. وهناك شرط [لاستئناف المفاوضات]".

يذكر أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية ضد إيران ليلة 13 يونيو، وقامت الجمهورية الإسلامية بهجوم مضاد في غضون أقل من 24 ساعة.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الصراع بعد تسعة أيام من تصاعده، حيث هاجمت القوات الأمريكية ليلة 22 يونيو ثلاث منشآت نووية إيرانية. وردت طهران مساء 23 يونيو بقصف قاعدة العُديد الجوية الأمريكية في قطر، وهي الأكبر في الشرق الأوسط. ونفت السلطات الأمريكية وقوع إصابات أو أضرار جسيمة. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار بالكامل، وبدء سريان الهدنة في 24 يونيو