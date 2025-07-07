العالم اليوم - مصر.. اندلاع حريق كبير في "سنترال رمسيس" بالقاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 07:25 مساءً - شب حريق بمبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط القاهرة، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وسط تصاعد كثيف من أعمدة الدخان.

وقال التلفزيون المصري الرسمي إنه تم احتواء الحريق الذي اندلع في مبنى سنترال مركزي بوسط القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق بسنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف. ورجح مصدر أن يكون سبب اشتعال الحريق ماسا كهربائيا ولا سيما مع ارتفاع حرارة الطقس. وقالت مصادر إنه جرى فصل التيار الكهربائي عن محيط الحريق كإجراء احترازي.

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