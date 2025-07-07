العالم اليوم - أليغري يعلن ضم مودريتش إلى ميلان الإيطالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 07:25 مساءً - أعلن ماسيميليانو أليغري مدرب ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الإثنين، تعاقد النادي مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش قائد ريال مدريد.

وينضم مودريتش إلى ميلان في صفقة انتقال مجاني من ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع العملاق الإسباني.

وسيلحق مودريتش بالمدرب الجديد أليغري في إطار خطة لإعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب احتل فيه النادي المركز الثامن وأخفق في التأهل لمسابقة أوروبية.

وأعلن مودريتش (39 عاما)، في أواخر مايو الماضي أنه سيغادر ريال مدريد منهيا مسيرة حافلة بالألقاب مع نادي العاصمة بدأت عام 2012 بعد انتقاله من توتنهام هوتسبير.

وفاز اللاعب الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بما يقرب من 30 لقبا بما في ذلك ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع النادي وهو رقم قياسي.