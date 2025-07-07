العالم اليوم - اكتشاف فسيفساء عمرها 1500 عام في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 06:24 مساءً - عثر فريق تركي على فسيفساء عمرها نحو 1500 عام، مُزيَّنة برسومات، بمدينة "دارا" القديمة في قضاء أرطوكلو بولاية ماردين جنوب شرق تركيا.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، الإثنين، بأن أعمال التنقيب في مدينة دارا - والتي كانت قد بدأت قبل 39 عاما - ما زالت مستمرة دون انقطاع منذ إدراجها ضمن "مشروع تراث المستقبل" التابع لوزارة الثقافة والسياحة التركية.

يشار إلى أن مدينة دارا القديمة أسستها الإمبراطورية الرومانية الشرقية لحماية حدودها ضد الساسانيين.

وخلال أعمال التنقيب عُثر على بقايا مقبرة (تضم مقابر جماعية) وكنيسة وقصر وسوق وزنزانة ومستودع أسلحة وسد، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف رأس سهم ومصابيح وقطع زجاجية وخزفية ومجوهرات، بحسب "الأناضول".

وعُثر مؤخرا على فسيفساء بأشكال قطرات وأمواج في مبان يُعتقد أنها كانت تستخدم مساكن بجوار المتاجر وورشات الأعمال.

وقال مدير الثقافة والسياحة بالولاية يهان جوك، إن "أعمال التنقيب تُنفذ بدقة بعد إدراجها ضمن /مشروع تراث المستقبل/ العام الماضي"، مشيرا إلى أن "أحدث ما اكتشفوه فسيفساء يعتقدون أنها كانت على أرضية منزل بهدف الزينة".

وأضاف: "تبلغ مساحة الفسيفساء حوالي 50 مترا مربعا، يمكننا أن نفهم أنها رُمّمت في مكانين أو ثلاثة في العصر القديم".