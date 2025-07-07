الصين وميانمار وتايلاند تتعاون للقضاء على شبكات الاحتيال فـي مجال الاتصالات

بكين ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن الصين وميانمار وتايلاند اتفقت على تكثيف التعاون لتفكيك جميع مراكز احتيال الاتصالات واعتقال جميع المشتبه بهم في مياوادي بميانمار وغيرها من مراكز احتيال الاتصالات. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن القرار جاء خلال اجتماع وزاري عُقد مؤخرًا بشأن حملة مشتركة لمكافحة احتيال الاتصالات، وحضرته جهات إنفاذ القانون في الدول الثلاث. وأشارت «شينخوا» إلى أنه بفضل الجهود المشتركة، تمت إعادة أكثر من 5400 مواطن صيني مشتبه بهم في عمليات احتيال في مياوادي إلى وطنهم في عام 2025، فيما يمثل تقدُّمًا ملحوظًا لهذه الحملة.

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