ماسك يعلن تأسيس «حزب أميركا»

واشنطن ـ وكالات: أعلن الملياردير إيلون ماسك، حليف الرئيس دونالد ترامب قبل أن يختلف معه مؤخرًا، تأسيس حزبه السياسي الذي أطلق عليه اسم «حزب أميركا» في تكريس لمعارضته للرئيس القادم من الحزب الجمهوري. وكتب رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس على شبكته الاجتماعية إكس «اليوم، تم تأسيس حزب أميركا ليعيد لكم حُريتكم». وكان إيلون ماسك المعارض بشدة لمشروع قانون الميزانية الذي قدَّمه الرئيس الأميركي خصوصًا لجهة زيادة الدَّين العام، قد وعد في الأيام الأخيرة بتأسيس حزب سياسي جديد إذا تم تمرير مشروع القانون. وقد أطلق رجل الأعمال استطلاعًا للرأي حول فكرة تأسيس الحزب على شبكته الاجتماعية إكس الجمعة، وهو يوم العيد الوطني الأميركي ويوم الإعلان وسط ضجة كبيرة عن «القانون الكبير والجميل» الذي اقترحه ترامب. وقال قطب التكنولوجيا السبت «بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبًا سياسيًّا جديدًا، وستحصلون عليه»، بعدما أجاب 65% من حوالي 1,2 مليون مشارك بـ»نعم» على السؤال حول ما إذا كانوا يرغبون في تأسيس «حزب أميركا». وأضاف «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فإننا نعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في ديموقراطية».

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