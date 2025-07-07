العالم اليوم - الرئيس السوري يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 05:20 مساءً - وصل الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق له دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، حيث يقوم بزيارة رسمية.

وقالت الرئاسة السورية إن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي كان في استقبال الشرع والوفد المرافق له.

وتُعد هذه الزيارة الثانية من نوعها خلال أقل من عام، حيث كان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل الشرع في أبريل الماضي بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأحمد الشرع، حينها، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك. واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.