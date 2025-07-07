نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: نحن على اتصال دائم مع باكو وندافع عن مصالح الروس المحتجزين لديها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن الدبلوماسيين الروس على اتصال دائم مع الجانب الأذربيجاني ويدافعون عن مصالح المواطنين الروس المحتجزين لدى باكو.

وردا على سؤال حول مستوى الحوار بين روسيا وأذربيجان قال بيسكوف للصحفيين: "سفارتنا ووزارتنا الخارجية على اتصال دائم مع الجانب الأذربيجاني وتدافع عن مصالح المواطنين الروس المحتجزين باستخدام جميع الوسائل التي ينص عليها القانون والممارسات الدبلوماسية القائمة".

كما أكد أن موسكو مقتنعة بضرورة بقاء روسيا وأذربيجان شريكين وحليفين.

وأضاف: "ما زلنا نؤمن بأن المنطق يقول شيئا واحدا فقط، وهو أن روسيا وأذربيجان كانتا ويجب أن تبقيا شريكين وحليفين مقربين، تربطهما تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبل مشترك".

وفي 1 يوليو الجاري، أفادت وسائل إعلام أذربيجانية عن احتجاز 8 مواطنين روس في باكو، زعم الجانب الأذربيجاني أن لهم صلة بتهريب المخدرات من إيران والجرائم الإلكترونية، وتم توقيفهم لمدة 4 أشهر.

وجاءت هذه الأنباء في أعقاب تصرفات عدائية من قبل قوات الأمن الأذربيجانية تجاه صحفيي وكالة "سبوتنيك" الروس والأذربيجانيين، الذين تم احتجازهم دون مبرر في 30 يونيو. ووفقا للوكالة، فقد وجهت لهم تهم عبثية بأنهم "عملاء لجهاز الأمن الفيدرالي".

من جهتها، دعت مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية باكو إلى الإفراج عن موظفيها وتسوية هذا الوضع غير المقبول فورا