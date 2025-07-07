نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 57،523 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 57،523 شهيدًا، منذ بدء الهجوم في 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى 136،617 مصابًا، وسط تصعيد عنيف ومستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، فإن الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها شهدت استشهاد 105 فلسطينيين، وإصابة 356 آخرين، نتيجة الغارات المكثفة التي استهدفت مناطق متعددة داخل القطاع، شملت منازل مأهولة بالسكان ومناطق مكتظة بالمدنيين.

قصف مراكز توزيع المساعدات يرفع عدد الضحايا إلى مستويات غير مسبوقة

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة بغزة أن استهداف قوات الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات الإنسانية أدى إلى استشهاد 758 مدنيًا منذ 27 مايو الماضي، وإصابة ما يزيد عن 5005 أشخاص، ما يضاعف من الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع في ظل حصار خانق ونقص حاد في الخدمات الطبية والإغاثية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات جوية وبرية مكثفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمراكز الصحية من انهيار شبه تام في قدراتها التشغيلية، نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات، وانقطاع الكهرباء والوقود.

تصاعد الأزمة الإنسانية وسط صمت دولي

وفي ظل استمرار العدوان، تحذر منظمات إنسانية وطبية دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وسط صمت المجتمع الدولي وعجز المنظومة الأممية عن وقف الهجمات الإسرائيلية أو تأمين ممرات آمنة للمساعدات والإجلاء الطبي.

كما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل من أجل وقف العدوان، وتوفير الحماية للمدنيين، وتمكين الطواقم الطبية والإغاثية من أداء مهامها في إنقاذ الأرواح.