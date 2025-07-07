العالم اليوم - لمدة 5 مواسم.. الأهلي يضم "قلب الأسد" من فاركو

انتم الان تتابعون خبر لمدة 5 مواسم.. الأهلي يضم "قلب الأسد" من فاركو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 07:20 صباحاً - أنهي النادي الأهلي المصري إجراءات ضم ياسين مرعي مدافع فريق فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وقال مصدر بالأهلي المصري، مساء الأحد، إن الأهلي أتم بالفعل إجراءات ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم من فاركو، والذي يلقب بـ"قلب الأسد".

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "سيخضع ياسين مرعي لفحص طبي يوم الإثنين قبل أن يتم تحويل قيمة الصفقة إلى فريقه السابق فاركو".

وأوضح أن الصفقة تم الاتفاق عليها نهاية مايو 2025 مقابل حوالي 40 مليون جنيه يتم تسديدها على أقساط.

وتعاقد الاهلي في انتقالات الصيف الجاري مع التونسي محمد علي بن رمضان ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد مصطفى "زيزو" بجانب أحمد رمضان بيكهام على سبيل الإعارة وتحويل استعارة مصطفي العش إلى شراء نهائي من نادي زد.