إعلام عبري: ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - ذباب مصري يغزو حيفا ويثير الذعر في الأحياء الراقية (تفاصيل)

تشهد عدة مناطق في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من القلق والاستياء، عقب غزو مفاجئ وكثيف لأسراب من الذباب الطائر، وصفته بعض وسائل الإعلام العبرية بـ "الذباب المصري"، حيث اقتحمت الحشرات المنازل بشكل واسع، ما أثر سلبًا على نمط الحياة اليومية للسكان.

وتركزت هذه الظاهرة بشكل خاص في حي "أور يام" الراقي بمدينة أور عقيفا قرب حيفا، حيث عبر المستوطنون عن غضبهم من تفاقم الوضع، وهدد بعضهم بعدم دفع ضريبة الأملاك، متهمين السلطات المحلية بالتقاعس.

ورغم الاتهامات غير المبنية على دليل، بأن هذا الذباب "مصري"، إلا أن التحليلات العلمية أظهرت أن النوع المنتشر هو ذبابة الفاكهة المعروفة باسم "دروسوفيلا ميلانوجاستر"، وهي حشرة معروفة عالميًا وتستخدم في الأبحاث الجينية والطبية، ولا ترتبط بمصر بشكل خاص.

ما هي ذبابة "دروسوفيلا" ولماذا تستخدم في الأبحاث؟

ذبابة Drosophila melanogaster، المعروفة بـ "ذبابة الفاكهة" أو "دروسوفيلا البحثية"، تعد من أشهر الكائنات المستخدمة في علم الوراثة، نظرًا لصغر حجمها (لا يتجاوز 3 ملم)، ودورة حياتها القصيرة، وسهولة تربيتها في المختبرات.

وتجري عليها تجارب طبية منذ أوائل القرن العشرين، وأسهمت أبحاثها في فوز أربعة علماء بجائزة نوبل في الطب بين عامي 1933 و2011.

ومن المثير أن نحو 75% من الجينات المرتبطة بالأمراض البشرية لها نظائر جينية لدى هذه الذبابة الصغيرة، مما يجعلها نموذجًا ممتازًا لدراسة الأمراض العصبية والوراثية مثل التوحد والعمى.

هل ذبابة "دروسوفيلا" خطيرة على الصحة؟

رغم أن ذبابة الفاكهة ليست ناقلًا مباشرًا للأمراض كـ "الذباب المنزلي"، إلا أن وجودها في بيئات ملوثة مثل القمامة أو مياه الصرف يمكن أن يجعلها وسيطًا محتملًا لنقل البكتيريا الضارة، ومنها السالمونيلا، إلى الطعام أو الأسطح المنزلية.

وقد تسبب أعراضًا هضمية أو تنفسية خاصةً لدى كبار السن أو الأطفال، إذا لم تتخذ الاحتياطات الصحية.

ومن ثمّ، تظل مكافحة هذه الأسراب ضرورة بيئية وصحية.

ردود فعل السكان وسلطات الاحتلال الإسرائيلية

عبر عدد من سكان حي "أور يام" عن استيائهم من تجاهل البلدية لأزمة اجتياح الذباب، واتهموا السلطات بـ "التقاعس"، مطالبين بسرعة التحرك، من خلال رش الحشرات بشكل منتظم وتنظيف مجاري المياه الراكدة وفتح تحقيق عاجل في مصدر الحشرات.

حتى لحظة نشر التقرير، لم تصدر وزارة البيئة أو وزارة الصحة الإسرائيلية أي بيان رسمي بشأن الواقعة.

الذبابة ليست مصرية

ورغم وصف بعض وسائل الإعلام العبرية للذباب بأنه "مصري"، إلا أن ذبابة دروسوفيلا منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتستخدم في آلاف المختبرات البحثية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وليس لها أي ارتباط جغرافي أو بيئي بمصر.