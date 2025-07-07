العالم اليوم - غارات إسرائيلية على الحديدة في اليمن

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على الحديدة في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 12:24 صباحاً - أفادت مصادر يمنية، فجر الإثنين، بتعرض ميناء الحديدة في اليمن ومواقع أخرى بالمحافظة لغارات إسرائيلية.

وحسبما ذكرت مصادر "دوت الخليج" فقد تم رصد أكثر من 20 انفجارا في الحديدة نتيجة الضربات الإسرائيلية.

ونقلت "رويترز" عن سكان في الحديدة قولهم إن سمعوا دويّ انفجارات في ميناء المدينة.

كذلك أكدت وسائل إعلام حوثية أن إسرائيل تقصف الحديدة.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية، قائلا إنه سيقصف تلك المناطق نظرا "للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وأضاف أدرعي في بيان "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة، سيشن جيش الدفاع في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها".

وتابع "من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح الأحد، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ومنذ نوفمبر 2023، بدأت جماعة الحوثي باستهداف سفن مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، مستخدمة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وفي أكثر من مرة، أعلنت إسرائيل اعتراض صواريخ طويلة المدى أو طائرات مسيّرة تم إطلاقها من اليمن.

وتعتمد إسرائيل على نظام "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، إضافة إلى "القبة الحديدية" للمدى القصير، و"مقلاع داوود" للمتوسط.