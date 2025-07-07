العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 يوليو 2025 12:24 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مهاجمة مواقع عسكرية وبنية تحتية لحزب الله في منطقة البقاع وجنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش الإسرائيلي عدة مواقع عسكرية، وبنية تحتية لتخزين وإنتاج أسلحة استراتيجية، وموقعا لإطلاق الصواريخ تابعا لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة البقاع وجنوب لبنان".

وأضاف البيان: "يشكل وجود هذه الأسلحة وأنشطة منظمة حزب الله الإرهابية في المنطقة انتهاكا صارخا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وشدد البيان على أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام قد أفادت مساء الأحد بشنّ الطيران الإسرائيلي ثلاث غارات استهدفت جرد بلدة بوداي غرب بعلبك.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدتي أرزي وبرج رحال شمال شرق صور.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قد قال الأحد، إن الحزب مستعد للسلم وبناء البلد، مثلما هو مستعد للمواجهة والدفاع.

وفي كلمة له، قال قاسم: "مستعدون للسلم وبناء البلد ونحن جزء لا يتجزأ من سلم ونهضة لبنان كما أننا مستعدون للمواجهة والدفاع".

وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: "نحن جاهزون للمرحلة القادمة، شريطة أن توقف إسرائيل طيرانها وتعيد الأسرى وتتراجع".

وأعرب عن استغرابه من مطالبة الحزب "بتسليم الصواريخ التي هي أساس قدرة دفاعنا"

وأشار إلى أنه "على إسرائيل أن تطبق اتفاق المرحلة الأولى، و"تنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها".

وأكمل: "كيف تريدون منا أن لا نقف بهذه الصلابة والعدو يستمر في احتلاله وعدوانه وقتله؟ يجب أن تنفذ إسرائيل الاتفاق وتنسحب من الأراضي المحتلة وتوقف عدوانها وتعيد الأسرى".

ووفق قاسم فإن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار "آلاف المرات".

وكانت مراسلة "دوت الخليج" في بيروت، قد أكدت أن "حزب الله" سلّم مساء الجمعة، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدا موافقته على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقالت مراسلة "دوت الخليج"، إن "حزب الله "وافق على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، مع التشديد على أن أي بحث في تسليم السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المحتلة في جنوب لبنان، ووقف الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.