نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيش الاحتلال يصدر إنذارا عاجلا لإخلاء مواقع في اليمن في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء الحديدة - راس الخطيب، معلنا نيته استهداف هذه المواقع خلال نصف ساعة.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة - راس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الارهابي".

وأضاف البيان أن "جيش الدفاع سيشن في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها. من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها - بالإخلاء فورًا".

وتابع البيان أن "البقاء في المناطق المحددة يعرضكم للخطر".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "طائرات القوات الجوية ستدخل الأجواء اليمنية خلال أقل من 40 دقيقة