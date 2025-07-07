نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: المفاوضات التجارية قد تستمر ما بعد الموعد الأقصى المحدد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت بأن مفاوضات الولايات المتحدة مع دول أخرى حول الاتفاقات التجارية قد تستمر ما بعد الموعد الأقصى المحدد لها.

وقال هاسيت في تصريح لقناة "سي بي إس"، يوم الأحد، إن "الولايات المتحدة مستعدة دائما للحديث مع الجميع وعن كل شيء يحدث في العالم. وهناك الموعد الأقصى وبعض الأمور باتت قريبة، ولذلك قد يتم تمديد المفاوضات حولها لما بعد الموعد الأقصى أو ربما لا".

وأضاف أن "القرار بها الشأن يعود للرئيس (دونالد ترامب)".

وجاء ذلك تعليقا على إمكانية تمديد المفاوضات حول الصفقات التجارية مع مختلف الدول، والتي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يسعى لعقدها في موعد لا يتخطى الـ 9 من يوليو الجاري.

وتحدث ترامب حول أنه لا ينظر في إمكانية تمديد المفاوضات وتأجيل دخول الرسوم التجارية حيز التنفيذ.

وأعلن ترامب في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم التجارية على معظم دول العالم. وفي وقت لاحق تم تعليق تفعيل الرسوم على خلفية دخول واشنطن في مفاوضات مع العديد من الدول بشأن اتفاقيات تجارية لتفادي فرض الرسوم