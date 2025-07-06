العالم اليوم - ذهب وزئبق أحمر.. يوتيوبر مغربي يثير الجدل بفيديو "الكنز"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 11:21 مساءً - أثار اليوتيوبر المغربي المعروف بـ"بنسناس" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو يقول فيه إنه عثر على كنز داخل أحد القصور المهجورة التي يملكها أحد رجالات السلطة في مدينة بني ملال، وسط المغرب.

ووثق "بنسناس" في الفيديو لحظات استخراج ما قال إنه كنز، مستخدما جهازا للكشف عن المعادن، حيث ظهر وهو يحفر في جدار مغطى بالزليج المغربي التقليدي، قبل أن يعثر على إناء قديم.

وظهر اليوتيوبر في الفيديو وهو يستخرج من الإناء قطعا من الذهب الخالص ومخطوطات فرعونية.

كما عثر حسب روايته، على ما وصفه بـ"الزئبق الأحمر"، وهي مادة يشاع أنها تباع في السوق السوداء بأسعار خيالية.

جدل واسع

وحصد الفيديو، الذي نشر على قناته في يوتيوب، مئات الآلاف مشاهدة في وقت وجيز، وأثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض طريقة مبتكرة لإثارة الضجة ورفع نسب المشاهدة فيديوهاته على منصة "اليوتيوب". وقال أحد المعلقين: "كل شيء مزيف بنسبة 100 بالمئة".

وقد اتهم آخرون "بنسناس" بفبركة الفيديو ووضع المخطوطات والتحف داخل المكان والاستخفاف بعقول المتابعين.

في المقابل، رأى آخرون أن ما عثر عليه قد يكون كنزا حقيقيا، مشيرين إلى أن العديد من مناطق المغرب معروفة باحتضانها لكنوز مدفونة منذ قرون.

العائلة مالكة العقار تدخل على الخط

وتفاعلا مع الجدل، تقدمت العائلة المالكة للعقار الذي اقتحمه "بنسناس"، بشكاية إلى الجهات المختصة، متهمة اليوتيوبر بانتهاك حرمة ممتلكاتها الخاصة وتصوير فيديو دون إذن، وزعْم العثور على كنز داخل ضيعة تعود إليها.

وأعربت العائلة عن استيائها الشديد من استخدام اسمها وممتلكاتها في محتوى "يوتيوب" دون أي ترخيص قانوني.

القانون يعاقب

وينص القانون المغربي على أن أي شخص يعثر على كنز، حتى داخل ملكيته الخاصة، ملزم بالتبليغ عنه في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ الاكتشاف، وإلا يعتبر في وضعية مخالفة للقانون.

ويعاقب كل من متلك كنزا، ولم يبلغ السلطات المختصة، بالحبس من شهر إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، وفقا للقانون الجنائي المغربي.