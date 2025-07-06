العالم اليوم - تقرير: نتنياهو سيطلب ضمانات من ترامب لـ "ضرب إيران" مجددا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 يوليو 2025 09:24 مساءً - كشفت هئية البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يطلب خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحصول على ضمانات تمهد الطريق أمام تنفيذ هجوم إسرائيلي محتمل ضد إيران، في حال رصدت تل أبيب تصعيدا في الملف النووي الإيراني أو في أنشطة تطوير الصواريخ.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو هذه الضمانات بصيغة رسمية، قد تكون في شكل رسالة مكتوبة من الجانب الأميركي، تتيح لإسرائيل هامش تحرك أوسع في مواجهة ما تعتبره تهديدا من جانب طهران.

وكان نتنياهو قد أكد قبيل مغادرته إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء ترامبـ ان بلاده ستواجه محاولات إيران للحصول على سلاح نووي.

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران، بعد حرب استمرت 12 يومال بين الطرفين.

وشنت إسرائيل غارات واسعة على المنشآت النووية والقواعد العسكرية الإيرانية، وتوسعت قائمة الأهداف لتشمل هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإيرانية وقوات الأمن الداخلي.

كما نفذ الجيش الأميركي عملية استهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية الإيرانية.