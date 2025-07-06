نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تؤيد موقف بوتين من قضايا الجندر وتدعو لتعزيز العلاقات مع روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشيخ محمد فيصل الفليج أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دولة الكويت عن دعم بلاده لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه قضايا الجندر

وأكد الفليح رغبة الكويت في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع روسيا. وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية خلال زيارته إلى موسكو قال الشيخ الفليج: "يسعدني أن أكون في روسيا. يعجبني كثيرا موقف الرئيس بوتين بأن الرجل يجب أن يبقى رجلا والمرأة أن تبقى امرأة، ولا ينبغي الخلط بينهما. نحن في الكويت نؤيد هذا النهج، ونراه منسجما مع ثقافتنا."

وأضاف: "ما رأيته في روسيا يعجبني: الرجال يتصرفون كالرجال، ويهدون الزهور للنساء فقط. هذه الثقافة نقدرها كثيرا."

ومن الناحية الاقتصادية أبدى الفليج اهتماما كبيرا بتوسيع التبادل التجاري مع موسكو، قائلا: "لقد شبعنا من المنتجات الأمريكية، ولا يمكننا تناولها صباحا ومساء. التواجد الروسي ضعيف في السوق الكويتي، ونرغب في رؤية التكنولوجيا الروسية والعيادات والخدمات الأخرى في بلدنا."

وأشار إلى أن الكويت دولة خالصة من الضرائب وتتمتع بأقوى عملة في العالم، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، معلنا استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع روسيا في المجالات الاقتصادية والثقافية كافة