نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: مشاكل الغرب ستتفاقم إذا استمرت السياسة المعادية لروسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد، أن الغرب يواجه مشاكل أكثر وأشد وطأة بكثير من روسيا، لكنه يفضل إنفاق أمواله على دعم كييف، بدلا من تطوير أنظمتها الاجتماعية.

وذكر بوتين أن الطائرات الروسية المسيرة التي وفرتها "الجبهة الشعبية لعموم روسيا" وحدها أحرقت معدات للعدو تزيد قيمتها عن ملياري دولار.

وأضاف الرئيس الروسي: "فليسمع دافعو الضرائب في الدول الغربية هذه الأرقام، وليفكروا في السؤال: أين تنفق حكوماتهم أموال شعوبهم - بدلا من تطوير أنظمتهم الصحية (وثمة مشاكل كثيرة هناك، ونحن نعلم ذلك جيدا)، وأنظمة الإسكان والمرافق إياها، ورفع الأجور".

كما أشار إلى موضوع تشغيل المهاجرين الذين ينتقلون بأعداد كبيرة إلى أوروبا كأحد هذه المجالات.

وقال الرئيس الروسي: "يجب توظيفهم بشكل صحيح حتى لا يشغلوا فرص عمل المواطنين المحليين، بل يعملوا حيث تكون الحاجة لهم. وهذا لا يحدث دائما هناك. وهناك العديد من المشاكل المشابهة في كل مكان".

وتابع: "لدينا أيضا مثل هذه المشاكل. لكن المشاكل لديهم أكثر حدة بكثير. وكلما استمروا في السياسة العدائية التي ينتهجونها تجاه روسيا حتى الآن، سيكون الوضع أسوأ