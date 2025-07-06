نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|مصر تُعفي السوريين العائدين من غرامات الإقامة ثلاثة أشهر لتيسير العودة إلى الوطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجهات المعنية في وزارة الداخلية، أمس، بدء تنفيذ قرار إعفاء المواطنين السوريين المقيمين في مصر والراغبين في العودة إلى بلادهم من غرامات تأخير تجديد الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، ويأتي الإجراء الجديد استجابة لمطالبات متكررة بإزالة العقبات المالية التي حالت دون سفر كثير من العائلات السورية، لا سيما بعد ارتفاع قيمة الغرامات المتراكمة على بعضهم إلى مبالغ كبيرة يصعب سدادها.

يُعَدُّ القرار جزءًا من حزمة تيسيرات للسوريين

يأتي هذا الإعفاء ضمن مجموعة خطوات اتّخذتها القاهرة خلال الأشهر الأخيرة لتسهيل عودة السوريين في ظلّ المستجدّات السياسية والأمنية داخل سوريا، وأوضحت الحكومة أنّ هذه التسهيلات «ستظل خاضعة للمراجعة الدورية حسب تطورات الأوضاع على الأرض».

تُغادر آلاف الأسر عبر ميناء نويبع

أفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بأن أكثر من 45 رحلة بحرية غادرت ميناء نويبع متّجهة إلى ميناء العقبة الأردني خلال الأشهر الستة الماضية، ما أتاح لآلاف اللاجئين السوريين مواصلة طريقهم برًّا إلى معبر جابر الحدودي ثم إلى الأراضي السورية.

ولفت المهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، إلى أن العبارات المستخدمة «حديثة ومزوّدة بكافة وسائل الأمان»، مشيرًا إلى تعاون كامل مع شرطة الموانئ والجمارك وإدارة الجوازات لإنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

تُفعِّل سلطات الطيران إجراءات تنظيمية موازية

في المقابل، أصدرت سلطة الطيران المدني تعليمات إلى شركات الطيران بعدم نقل الركاب السوريين إلى مصر، باستثناء الحاصلين على إقامات سارية غير سياحية، أو من حصلوا على «موافقة أمنية مسبقة».

وتشمل الإجراءات كذلك تقييد دخول حملة الإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية من دون موافقة أمنية، إضافة إلى اشتراط موافقة مماثلة للسوريين المتزوّجين من مصريات.

تُبرز الإحصاءات حجم الوجود السوري في مصر

طبقًا لأحدث بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ارتفع عدد السوريين المسجّلين في مصر من 12.8 ألف لاجئ عام 2012 إلى أكثر من 153 ألفًا بنهاية 2023، في الوقت نفسه، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة إجمالي السوريين في مصر –بمن فيهم غير المسجلين– بنحو 1.5 مليون شخص، ما يجعلهم إحدى كبرى الجاليات العربية في البلاد.

تُحذّر منظمات إنسانية من تداعيات اقتصادية

حذّرت منظمات إنسانية دولية من أن أي تأخير في ترحيل الراغبين في العودة قد يفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. فيما أكّد مسؤول مصري رفيع أنّ الحكومة «مستمرة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين المقيمين، مع الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية».

يُشار إلى أن الفترة الزمنية المعفاة من الغرامة تسري اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، وعلى السوريين الراغبين في الاستفادة منها مراجعة مكاتب الجوازات والهجرة المصرية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل مغادرة البلاد.