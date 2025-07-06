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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، توقيعه على “إعلان كارثة كبرى” لمقاطعة كير الواقعة في منطقة تكساس هيل كنتري، بعد ثلاثة أيام من الفيضانات المدمِّرة التي اجتاحت المنطقة. وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” إن هذا القرار يهدف إلى تسريع وصول الدعم الفيدرالي وتهيئة كل ما يلزم لفرق الإنقاذ «ليحصلوا فورًا على الموارد التي يحتاجونها».

حصيلة الضحايا ترتفع والبحث يتواصل

كشف نائب حاكم ولاية تكساس، دان باتريك، أن عدد القتلى المؤكّد ارتفع إلى 59 شخصًا حتى صباح اليوم، محذرًا من احتمال زيادة الرقم خلال الساعات المقبلة. وأوضح مكتب شريف مقاطعة كير أن 12 بالغًا و5 أطفال من بين الضحايا ما زالت هوياتهم مجهولة، فيما تستمر جهود الطب الشرعي للتعرّف على الجثامين.

عاجل| إعلان كارثة كبرى في تكساس هيل كنتري: ترامب يفعِّل المساعدات الفيدرالية مع ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات

معسكر ميستيك في قلب المأساة

تسلّط الكارثة الضوء على معسكر “ميستيك” المسيحي للفتيات الواقع على ضفاف نهر غوادالوبي، حيث يُعتقد أن أكثر من 20 طفلًا ما زالوا في عداد المفقودين. فرق الإنقاذ تمشّط النهر والمناطق المغمورة بالمياه على أمل العثور على ناجين، في ظل ظروف جوية غير مستقرة تعرقل عمليات البحث.

تنسيق فيدرالي–محلي لإنقاذ الأرواح

شدّد ترامب في بيانه على أن إدارته تعمل “عن كثب” مع المسؤولين المحليين والولائيين، مشيرًا إلى زيارة ميدانية قامت بها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم برفقة الحاكم غريغ أبوت. وأثنى الرئيس على خفر السواحل الأمريكي وفرق الإنقاذ المحلية التي تمكّنت حتى الآن من إنقاذ أكثر من 850 شخصًا من مناطق الخطر.

واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ الولاية

تُصنَّف هذه الفيضانات بين أعنف الكوارث الطبيعية التي تضرب تكساس في السنوات الأخيرة، ما استدعى تعبئة ضخمة للموارد البشرية واللوجستية في محاولة لتقليل الخسائر. ومع استمرار سوء الأحوال الجوية، تتخوّف السلطات من تفاقم الأضرار إذا لم تتم السيطرة سريعًا على الموقف.

تواصل أجهزة الطوارئ حصر الأضرار وتقديم المساعدات للمتضررين، بينما تحث السلطات السكان على الالتزام بالتعليمات واتباع إرشادات السلامة إلى حين استقرار الأوضاع.