ريو دي جانيرو تستضيف قمة بريكس 2025.. حضور عربي وإفريقي بارز في النسخة السابعة عشرة للمجموعة الموسعة

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاق قمة "بريكس" السابعة عشرة برئاسة البرازيل

شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم الأحد، انطلاق فعاليات قمة "بريكس" السابعة عشرة، والتي تستمر حتى يوم غد الاثنين، وذلك في ظل رئاسة البرازيل لدورة عام 2025، وسط مشاركة واسعة من قادة وزعماء الدول الأعضاء في المجموعة التي توسعت مؤخرًا لتضم عشر دول.

وجاءت القمة هذا العام تحت عنوان التعددية والتعاون الاقتصادي، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الاجتماعات من قرارات على صعيد الاقتصاد العالمي والنظام المالي متعدد الأقطاب.

صورة جماعية تعكس التنوع الجيوسياسي للمجموعة

وقبيل انطلاق الجلسات الرسمية، التقط القادة ورؤساء الوفود المشاركة صورة جماعية رمزية، ضمت نخبة من القادة المؤثرين عالميًا، منهم:

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وتعكس هذه الصورة الطابع العالمي والمتعدد الأقطاب للمجموعة، التي تضم دولًا تمثل قارات آسيا، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

ريو دي جانيرو تستضيف قمة بريكس 2025

توسع تاريخي في عضوية "بريكس"

تُعد قمة هذا العام أولى القمم التي تنعقد بعد التوسع الكبير في عضوية "بريكس"، حيث أصبحت المجموعة تضم 10 دول بعد انضمام خمس دول جديدة مؤخرًا، وهي: مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا، إلى جانب الدول الخمس المؤسسة: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.

ويُمثل هذا التوسع تحولًا استراتيجيًا في توازن القوى العالمي، ويعكس رغبة العديد من الدول النامية في الانفكاك من هيمنة الغرب على النظام المالي العالمي.

أجندة القمة: إصلاح النظام المالي وتعزيز التعاون الجنوبي

تناقش القمة عددًا من الملفات المحورية، في مقدمتها:

إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يحقق عدالة أكبر للدول النامية. تعزيز استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. التعاون في مجالات البنية التحتية، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا. تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي.

كما تسعى الدول الأعضاء إلى توسيع آفاق بنك التنمية الجديد التابع لبريكس ليكون بديلًا فاعلًا لمؤسسات التمويل التقليدية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.

ريو دي جانيرو تستضيف قمة بريكس 2025

مشاركة مصر والإمارات: حضور قوي في أول قمة بعد الانضمام

شهدت القمة مشاركة رسمية بارزة لكل من مصر والإمارات، كأعضاء جدد في المجموعة، في خطوة وصفها محللون بأنها فرصة استراتيجية لتعزيز الدور العربي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، خصوصًا في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد والطاقة والأمن الغذائي.

وتُعد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد دلالة على التوجه الجاد نحو تعزيز مكانة دول المنطقة داخل التجمعات الدولية المؤثرة.

"بريكس" الجديدة: تكتل اقتصادي بموازين جديدة

باتت "بريكس" بعد التوسع تمثل:

أكثر من 45% من سكان العالم. ما يقرب من 30% من الناتج العالمي الإجمالي. قوى اقتصادية ناشئة تسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي وفق أسس أكثر توازنًا وعدالة.

ويأتي هذا التكتل المتنامي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إنهاء أحادية القطبية في الاقتصاد والسياسة العالمية.